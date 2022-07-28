هاشتاغ: مستعمرة اسرائيلية بالسعودية وتونس ما بعد إلاستفتاء على الدستور

العالم - هاشتاغ

مجتمع إسرائيلي في السعودية.. قد يبدو وقع الكلمة على المستمع غريبا، لكن في زمن التطبيع لم يعد أيُّ شيءٍ مستغربًا. حاخام الإسرائيليين في السعودية يعقوب هيرتسوغ يقترب من إنشاء مجتمع يهودي في السعودية، أو كما يسميه الناشطون، مستعمرة إسرائيلية في السعودية.

وفي لبنان، بينما يتاجر الكثير من السياسيين والأحزاب السياسية بمشاكل الناس والوضع الإقتصادي الذي تعيشه البلاد، يحاول هؤلاء التصويب على أي مبادرة لحلّ مشكلة من مشاكل البلاد. آخر هذه المبادرات كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول إستقدام الفيول الإيراني من أجل تشغيل شركات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.

أما في كيان الاحتلال الاسرائيلي دخل معتقلات الاحتلال سليمًا قويًا، وخرج منها فاقدًا للذاكرة. قصة الأسير محمد عبيد، قصة أخرى من قصص القضية الفلسطينية وجرائم الإحتلال المستمرة منذ عقود.

وفي تونس، أجري الإستفتاء بمشاركة منخفضة، ونتيجة إيجابية للدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد. والسؤال الذي يطرح نفسه، تونس إلى أين ما بعد إستفتاء الدستور؟