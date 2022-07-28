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ماذا يريد موريل من مقترحه حول الاتفاق النووي الايراني؟

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد الاكاديمي والباحث د. وسام اسماعيل، ان تحذير وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل يأتي في اطار الدفع باتجاه الاتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني، معتبراً ان هذا ما يحرص عليه موريل والاوروبيون ايضاً.

خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاشكالية في مسودة موريل انها لم تقدم شيئاً جديداً، بل تتضمن حثاً اوروبيّاً للايرانيين للقبول بما يريده الامريكي وهنا تكمن الاشكالية.

واوضح اسماعيل، ان تحذير موريل يأتي في اطار الحث وينطلق من فرضيات اما ان يوافق الايرانيون واما انهم سيتعرضون لمزيد من العقوبات، مشيراً الى ان موريل سقط سهواً او عن تعمد، معرفة ان الظروف الدولية قد تغيرت وهو لم يقدم شيئاً جديداً او مشروع تسوية جديدة، وانما يوجد مجرد تجميع للافكار التي سبق وان تحدث عنها الجانبان الايراني والامريكي.

وشدد اسماعيل على ان موريل ركز على فكرتين، الاولى الضمانة الامريكية لجوبايدن بعدم الانسحاب الاحادي بشخصه، ولكن هذا الامر لا ينفع مع المؤسسة الدستورية الامريكية، والثانية يمكن لمس نوع من حث للشعب الايراني للضغط على حكومته من اجل القبول بهذا الاتفاق، معتبراً ان كلمة افضل الممكن، تعني بانه على الايراني ان يتناسى حقوقه ليحصل على صفقة جيدة.

واضاف اسماعيل، ان تحذير موريل في ظل الظروف والواقع الدولي كلها تشير ان العقوبات لم تعد تجدي نفعاً على الجمهورية الاسلامية في ايران.

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