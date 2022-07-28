احتلال اسرائيلي جديد في السعودية!

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حاخام الإسرائيليين في السعودية يعقوب هيرتسوغ يقترب من إنشاء مجتمَعٍ يهودي في السعودية، أو كما يسميه الناشطون، مستعمرة إسرائيلية في السعودية. تعليقات غاضبة وانتقادات عديدة كانت حول هذا الموضوع:

"عبد الرحمن السعدي" علق: هو يحلم و للحلم من اجل ان يتحقق ثمن.

وجاء في تغريدة على حساب "كردبيليتي": النمل الأبيض يقوم بنخر الشجرة من الداخل وهذه الشجرة قد تبدو متماسكة ولكن سرعان ما تنهار كلياً. وهكذا هم كالنمل الأبيض، لقد كان عددهم في فلسطين لا يتعدى عدد أصابع اليد الى ان تمكنوا من احتلال فلسطين بالكامل واجزاء من الدول المجاورة. ارجو ان لا تقع بلاد الحرمين بهذا الفخ

أما "ديما" فغردت: الصهاينة يعلمون من كتبهم الدينية أن وجودهم في فلسطين لن يستمر لأكثر من سبع سنوات وأن الدول الغربية لن تستقبلهم لاجئين فبدءوا بإيجاد كيانات لهم خارج فلسطين فأسسوا حي بدبي والآن بسعودية وضمنوا إقامة مليون يهودي بالمغرب، التطبيع مع الصهاينة بالحقيقة احتلال.