أغرب ما ورد في مبادرة موريل حول الاتفاق النووي الايراني!

خاص بالعالم

وقال حرب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ما ورد في هذا المقال ان موريل اجاب عن كل الاسئلة بشكل واضح التي كانت تعرقل الاتفاق النووي الايراني حسبما ما هو منشور اعلامياً، حيث قال بان الاتفاق يعنى فقط بالمسائل المتعلقة بالمسألة النووية، وهو ما اسقط كل الكلام السابق الامريكي والاسرائيلي وبعض العرب الذين كانوا يحاولون ادخال مسائل اخرى مثل الصواريخ الباليستية والدور الاقليمي لايران في المنطقة وحلفائها وما الى ذلك، ولكن موريل حصر الامر بالاتفاق النووي وحسب، دون اي شيء آخر.

واوضح حرب، ان النقطة الثانية التي اشار اليها موريل في مقاله الصحافي، بان المطلوب هو رفع جميع انواع الحظر عن الجمهورية الاسلامية، مشيراً الى ان هذه النقطة تحتاج الى علامة استفهام كبيرة، باعتبار ان هناك خلافات حول رفع بعض العقوبات عن ايران وبعض الاستثناءات التي تقول امريكا بانه لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وهذا يدل على ان موريل بيّن بان العقوبات كانت من خارج الاتفاق ويجب ألا يشملها الاتفاق، ومن هنا كانت ايران مصرة على رفع جميع العقوبات الامريكية مرة واحدة، باعتبار انه لا يصح التوصل لاتفاق ويفرضوا العقوبات على الشعب الايراني وعلى المؤسسات الايرانية.

واضاف حرب، ان هناك خطوة متقدمة في مبادرة موريل، وهي ان اوروبا والامريكيين مصممين على استدامة الاتفاق الجديد، اي ما كانت تطالب به ايران وهو ضمانات لعدم الانسحاب الامريكي مرة اخرى من الاتفاق النووي كما فعل ترامب في المرة السابقة، حيث قال موريل ان هذا الكلام موثق من الرئيس بايدن ومن جهات امريكية لم يسمها.

واكد حرب، يمكن فهم بالاعتماد على نص موريل الصحافي الوارد، ان هناك محاولة اوروبية جادة لتحريك عجلة الاتفاق النووي، لكن يجب ان تترجم على ارض الواقع.