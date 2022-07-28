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وفاة شخصین واصابة 8 آخرين اثر سيول اجتاحت محافظة طهران

وفاة شخصین واصابة 8 آخرين اثر سيول اجتاحت محافظة طهران
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الايراني في طهران "شاهين فتحي"، ان السيول التي اجتاحت منطقة" إمام زاده داود" الواقعة في شمال غرب محافظة طهران أدت الی وفاة شخصین واصابة 8 آخرين قائلا إن البحث عن الأشخاص المفقودين ما زال مستمراً.

العالم - ايران

وأضاف فتحي أن هطول امطار غزيرة في منتصف ليل الخميس في منطقة شميران شمال العاصمة طهران ومدينة باكدشت(شرق طهران) ومنطقة ملارد الواقعة عند الحدود الاداریة بین محافظتی طهران والبرز تسببت في حدوث سيول.

وأضاف ان السيول بمنطقة إمام زاده داود بشمال غرب محافظة طهران أدت الی مقتل شخصین واصابة 8 آخرين، قائلا إن البحث عن الأشخاص المفقودين ما زال مستمراً.

وصرح: ان فرق الاغاثة والانقاذ والقوات العسكرية قامت بانقاذ الاشخاص الذین تعرضوا لحادث اثر السيول.

ووصل وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي"، وأمين العاصمة طهران "علي رضا زاكاني"، الی المناطق المتضررة من السيول في محافظة طهران لتفقد المناطق المذکورة.

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وفاة شخصین واصابة 8 آخرين اثر سيول اجتاحت محافظة طهران

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