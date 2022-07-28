الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم السبت المقبل

الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم السبت المقبل
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

دعا إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، يوم السبت المقبل "30 تموز الجاري"، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1444.

العالم-فلسطين

وقال الشيخ صبري: "من واجب المسلمين استثمار ذكرى الهجرة النبوية للصلاة والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة بحلقات الابتهالات والذكر وحضور الدروس التي تتناول قصة هجرة سيدنا النبي محمد عليه السلام".

وأشار إلى أن "العام الهجري المُنصرم شهد تصاعداً كبيراً في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، حيثُ حاولوا أداء طقوسهم التلمودية في رحابه الطاهرة، وإغلاق أبوابه أمام المصلين عدّة مرات، وشقّ الأنفاق أسفله وحوله بموافقة حكومة الاحتلال ودعم من الجمعيات الاستيطانية بهدف السيطرة عليه".

وطالب الشيخ صبري في هذه المناسبة الدول العربية والإسلامية أن يعززوا صفوفهم، ويكثّفوا جهودهم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وحمايته من الأخطار المُحدقة به، وصون المقدسات الدينية وتخليصها من الاحتلال.

وأكّد على ضرورة التصدي للحملات المسيئة لرسول الله -عليه الصلاة والسلام- والمناهضة للدين الإسلامي، والعمل على إحياء سنته في كل أنحاء الأرض، وإبراز تعاليم ديننا ومبادئه القائمة على الوسطية والعدل والتسامح واحترام الإنسان الذي يفتقد له الغرب.

روابط ذات صلة

توسيع باب المغاربة.. مخطط غير مسبوق يمهد لهدم جزء من الأقصى

عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى المبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمطار غزيرة في طهران تودي بحياة 5 اشخاص وإصابة 9

رئيسي : البيت الابيض اعترف بهزيمته امام ايران وحرب اليوم حرب إرادات

ماذا تعني اضطرابات يوم الاربعاء في العراق ؟

المغرب يكشف عن ترقية البعثات الدبلوماسية مع الاحتلال إلى سفارات

مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية

الكويت تجدد إدانة واستنكار انتهاكات المحتلين ضد المسجد الأقصى