قراءة لمبادرة موريل حول النووي الايراني.. الى ماذا يلمح؟

العالم- ما رأيكم

ويرى مراقبون، ان تحذير موريل يأتي في اطار الدفع باتجاه الاتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني، وهذا ما يحرص عليه الاوروبيون ايضاً. واكدوا ان الاشكالية في مسودة موريل انها لم تقدم شيئاً جديداً، بل تتضمن حثاً اوروبيّاً للايرانيين للقبول بما يريده الامريكي وهنا تكمن الاشكالية، فاما ان يوافق الايرانيون واما انهم سيتعرضون لمزيد من العقوبات.

وشدد المراقبون على ان موريل ركز على فكرتين، الاولى ضمانة جوبايدن بعدم الانسحاب الاحادي الامريكي بشخصه، ولكن هذا الامر لم يعد يجدي نفعاً مع المؤسسة الدستورية الامريكية، والثانية حث الشعب الايراني للضغط على حكومته من اجل القبول بهذا الاتفاق، معتبرين ان كلمة افضل الممكن، تعني بانه على الايراني ان يتناسى حقوقه ليحصل على صفقة جيدة.

من جانبهم، اعتبر مسؤولون ايرانيون، ان المقترح الاوروبي لا جديد فيه، وان من حق الجمهورية الاسلامية المشروع استخدام الطاقة النووية السلمية في المجالات العلمية.

واكدوا ان هناك ارادة امريكية مهيمنة على المقترح الاوروبي الذي قدمه موريل، وعلى كل المفاوضات السابقة، وان امريكا لا تريد من ايران ان تتقدم الى الامام وتصبح كقوة صناعية وتقنوية في المنطقة.

واوضح هؤلاء المسؤولون، ان القيادة الايرانية جربت الولايات المتحدة في عدة مجالات، وحالياً لا يوجد اي ثقة للايرانيين بالنسبة للامريكيين، ولذا فان كافة مطالب ايران هي التركيز على ان الطاقة النووية تقنية حديثة في العالم، ومشروعية حقها في الاستفادة منها.

على خط آخر، اكد محللون بريطانيون، انه لم يتم الاطلاع على النص الرسمي لمبادرة موريل، ولكن تم الاطلاع على آرائه وافكاره حسب ما نشرها في مقاله لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وقالوا: ما ورد في هذا المقال ان موريل اجاب عن كل الاسئلة بشكل واضح التي كانت تعرقل الاتفاق النووي الايراني حسبما ما هو منشور اعلامياً، حيث قال بان الاتفاق يُعنى فقط بالمسائل المتعلقة بالمسألة النووية، وهذا يعتبر ان موريل اسقط كل الكلام السابق الامريكي والاسرائيلي وبعض العرب الذين كانوا يحاولون ادخال مسائل اخرى مثل الصواريخ الباليستية ودور ايران الاقليمي وحلفائها وما الى ذلك، ولذلك سعت مبادرة موريل حصر الامر بالاتفاق النووي وحسب، دون اي شيء آخر.

والنقطة الثانية التي اشار اليها موريل في مقاله الصحافي واثارت استغراباً، بان المطلوب هو رفع جميع انواع الحظر عن الجمهورية الاسلامية، ما وضع علامة استفهام كبيرة، باعتبار ان هناك خلافات حول رفع بعض العقوبات عن ايران وبعض الاستثناءات التي تقول امريكا بانه لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وهذا يدل على ان موريل بيّن بان العقوبات كانت من خارج الاتفاق ويجب رفعها.

ولفتوا الى ان هناك خطوة متقدمة في مبادرة موريل، وهي ما كانت تطالب به ايران وهو ضمانات لعدم الانسحاب الامريكي مرة اخرى من الاتفاق النووي كما فعل ترامب في المرة السابقة، حيث قال موريل ان هذا الكلام موثق من الرئيس بايدن ومن جهات امريكية لم يسمها.

واكد هؤلاء المحللون البريطانيون، يمكن فهم بالاعتماد على نص موريل الصحافي الوارد، ان هناك محاولة اوروبية جادة لتحريك عجلة الاتفاق النووي، لكن يجب ان تترجم على ارض الواقع.

ما رأيكم..

ما هو مقترح بوريل بشأن البرنامج النووي والدعوة لقبوله تحسبًا لأزمة خطيرة كما يقول؟

هل يتضمن حله الوسط بتقديره العناصر الخاصة بالحظر، والضمانات والجدول الإقتصادية؟

كيف ستتعامل طهران معه وهي تملك أفكارها الخاصة لإنجاح المفاوضات؟