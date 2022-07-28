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رويترز: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ساحل توكوبليا في تشيلي.

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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