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مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية

مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سوريا أحمد صالح ابراهيم واقع التعاون الزراعي بين سورية والعراق وسبل تطويره بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الزراعة العراقية في بيان اليوم “إن الوزير الخفاجي أكد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم تطوير القطاع الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية وأشار إلى أن السوق العراقية مفتوحة أمام منتجات جميع دول العالم ومنها سورية”.

وشدد الخفاجي على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والزراعية السورية مشيراً إلى أهمية إنشاء جمعية تسويقية تجارية من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية لكلا البلدين والتي ستنعكس فائدتها على المزارعين والتجار والمستهلكين.

بدوره أكد ابراهيم أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك الذي يخدم تنمية العلاقات الثنائية المشتركة في المجالات المختلفة للنشاط الزراعي والحيواني حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

ولفت ابراهيم إلى استعداد سورية لتعزيز العلاقات والتعاون في هذا المجال واهتمامها بتسهيل الإجراءات اللازمة لخدمة النشاط الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين.

حضر اللقاء سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح.

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مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية

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