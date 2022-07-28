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الشامي: لا يوجد فرق كبير في المواقف الكورية الجنوبية والاميركية.

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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