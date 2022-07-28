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قوى الأمن الداخلي:القبض على عناصر شبكة تجسس تابعة للموساد الصهيوني

قوى الأمن الداخلي:القبض على عناصر شبكة تجسس تابعة للموساد الصهيوني
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت استخبارات قوى الأمن الداخلي(فراجا) القبض على زعیم وعناصر شبكة تجسس ارهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني "الموساد".

العالم - ايران

وفي بيانها الصادر اليوم الخميس، اعلنت استخبارات قوى الأمن الداخلي(فراجا) تفكيك شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) وإلقاء القبض على عناصرها.

واضاف البیان أن عناصر شبكة التجسس استدرجهم جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) بمساعدة زعيم إحدى الجماعات الانفصالية المرتزقة للکیان الصهيوني.

وتم القبض على أعضاء شبكة التجسس المكونة من 5 أشخاص كانوا يقومون بجمع معلومات من المناطق المهمة والحيوية في البلاد بدافع الإغراء المالي من جانب الموساد.

واضاف ان اعضاء الشبکة إضافة إلى جمع المعلومات السرية قاموا بالعديد من الأعمال الاجرامية منها الحرق المتعمد للأماكن وكتابة الشعارات المناوئة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدعاية ضدها وتلقي التوجيهات والدعم المالي من قبل اجهزة مخابراتية معادية لتنفيذ الهجمات المسلحة والاعمال التخريبية.

وتابع البيان، ان قوى الأمن الداخلي تمكنت من رصد تحركات عناصر الشبكة الارهابية الصهيونية والقبض عليهم جميعا قبل ان يتمكنوا من تنفيذ عملياتهم الارهابية في ايران.

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