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الخارجية الروسية: لا اتفاق "حتى الآن" حول تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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