شاهد.. الهدوء يعود الى بغداد بعد ليلة عاصفة

العالم - العراق

متظاهرون كان قد خرجوا في احتجاجات واقتحموا مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.



وعلت داخل مبنى البرلمان العراقي شعارات منددة بالفساد واخرى مطالبة بتحسين الوضع المعيشي وتغيير الطبقة الحاكمة قبل ان ينسحب المحتجون من داخل قاعات البرلمان والمنطقة الخضراء تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

الصدر دعا المتظاهرين في المنطقة الخضراء إلى العودة لمنازلهم. وقال عبر تغريدةٍ على تويتر، مخاطباً انصاره إنّ رسالتهم وصلت وأنهم أرعبوا من وصفَهم بالفاسدين.

وعلى خلفية اقتحامِ مبنى مجلسِ النواب دعا الرئيسُ العراقي برهم صالح إلى التهدئة وتجنب أي تصعيدٍ واكد عبر بيانٍ ضرورة تغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيّين.

كما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الالتزام بالسلمية فيما حذر الإطار التنسيقي في العراق من انه جرى رصد تحركات ودعوات مشبوهة للفوضى والفتن وذلك بعد اكتمال الخطوات للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية بحسب بيان له.

ياتي هذا فيما رأى خبراء ان التظاهرات التي جرت مسيسة في وقت يحتاج الشارع العراقي الى الهدوء وسط تأكيد على ان اثارة الفوضى تدخل البلاد من جديد في دوامة تخدم مصالح اجندات خارجية.

وكانت أمانة الإطار التنسيقي في العراق اعلنت قبل ايام ترشيح محمد شياع السوداني لتولي رئاسة الوزراء مؤكدة انه لن يكون محسوباً على جهة معينة.

وكان الصدر قد أعلن في شهر أيار/مايو الماضي عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، معلناً تحوّل الكتلة إلى مقاعد المعارضة وإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة.