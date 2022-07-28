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الإمارات تكشفت حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم بالاراضي المحتلة

الإمارات تكشفت حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم بالاراضي المحتلة
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشفت دولة الإمارات، حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - الامارات

وقالت السفارة الإماراتية في "إسرائيل"، عبر حسابها على "تويتر"، إن "الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل".

وأكدت السفارة التزامها بالتواصل مع كافة أطياف المستوطنين في هذا الكيان المحتل.

وشددت السفارة الإماراتية، على أنها "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة"، وذلك بعد انتشار تقارير صحفية افادت أن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم.

ووقع حكومة الاحتلال الاسرائيلي والإمارات في أيلول/سبتمبر 2020 اتفاق تسوية برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبعه التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بينها الطيران والسياحة والاستثمار والتجارة والرياضة وغيرها.

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الإمارات تكشفت حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم بالاراضي المحتلة

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