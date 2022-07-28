الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 15 جنديا 3 مدنيين في هجومين بجنوب غرب مالي

مقتل 15 جنديا 3 مدنيين في هجومين بجنوب غرب مالي
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش المالي مقتل 15 جنديا وثلاثة مدنيين في هجومين منفصلين شنهما مسلحون على معسكرات في جنوب غرب مالي.

العالمأفريقيا

وبحسب"وكالة الأنباء الليبية"، قال الجيش في بيان إن 6 جنود قتلوا وأصيب 25 آخرون عندما تعرض معسكر للجيش لهجوم في سونكولو، وهي بلدة ريفية في منطقة سيجو الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر شمالي العاصمة باماكو.

وأضاف أن الهجوم الآخر وقع على معسكر في بلدة كالومبا بجنوب غرب البلاد أدى لمقتل 9 جنود و3 مدنيين .. مشيرا إلى تعرض قاعدة عسكرية أخرى في وسط مدينة موبتي لهجوم لكن الجنود تصدوا للمهاجمين دون وقوع إصابات.

وأوضح البيان انه تم صد جميع الهجمات، وتم قتل 48 من المسلحين في سونكولو.

يشار إلى أن القواعد العسكرية في أنحاء مالي تتعرض لهجمات متكررة ، يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة الارهابي .

روابط ذات صلة

مفكر سوداني يروي ما جرى إبان الثورة الاسلامية في ايران

سفير جنوب افريقيا: مستعدون للتعاون التجاري مع الشركات الايرانية

متظاهرون في جنوب أفريقيا يدعون فرنسا إلى الخروج من افريقيا

باقري يؤكد على ضرورة مواجهة الأحادية وتعزيز التعددية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الرئيس الإيراني: أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا

الیمن..إصابة امرأة وطفلتها برصاص المرتزقة في تعز

مقتل 15 جنديا 3 مدنيين في هجومين بجنوب غرب مالي

خبير مياه مصري يوضح حقيقة وجود تسريبات مائية من السد الجانبي لسد النهضة

شاهد.. تبادل الاتهامات بالتسبب الانسداد السياسي في العراق

ما هو مقترح بوريل بشأن البرنامج النووي والدعوة لقبوله تحسبًا لأزمة خطيرة؟