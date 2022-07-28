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الأسطول الروسي في البحر الأسود يبسط سيطرته على شمال غرب البحر

الأسطول الروسي في البحر الأسود يبسط سيطرته على شمال غرب البحر
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود توسيع نطاق سيطرة الأسطول.

العالمأوروبا

وبحسب "سبوتنك"، قال الأميرال إيغور أوسيبوف، قائد أسطول البحر الأسود، في كلمة تهنئة وجهها إلى المواطنين الذين يخدمون العلم الوطني حاليا والمقاتلين القدامى بمناسبة يوم القوات البحرية، إن أسطول البحر الأسود تمكن خلال العملية الخاصة الروسية من بسط سيطرته على بحر آزوف ومد نطاق سيطرته في البحر الأسود إلى شمال غرب البحر.

وأضاف أن القطع البحرية "تدعم القوات البرية المهاجمة بتوجيه الضربات المدمرة إلى منشآت القوات المعادية".

وتهدف العملية الخاصة الروسية إلى تحرير منطقة دونباس ومناطق أخرى تتاخم الأراضي الروسية من سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم في أوكرانيا. وقد تم تحرير جميع المنطق المطلة على بحر آزوف. وفي البحر الأسود تمدد نطاق سيطرة القوات الروسية إلى شمال غرب البحر قبالة شواطئ أوكرانيا.

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