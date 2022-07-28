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مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لإدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب

مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو لإدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، على قرار يدعو وزارة الخارجية إلى الاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب بسبب الأحداث في الشيشان وجورجيا وسوريا وأوكرانيا".

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وبحسب "نوفوستي"، جاء في الوثيقة: "تم الاتفاق على واعتماد في مجلس الشيوخ: قرار بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بالتصويت". وتتهم الوثيقة، التي تم تقديمها يوم 9 مايو، الحكومة الروسية، بشن حملة إرهاب واستخدام القوة ضد المدنيين خلال الحملة العسكرية الثانية في الشيشان، وتنفيذ الضربات في سوريا، ودعم "الانفصاليين" في دونباس منذ عام 2014.

وتنص الوثيقة على أن مجلس الشيوخ الأمريكي "يعتبر تصرفات الحكومة الروسية بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمثابة رعاية الأعمال الإرهابية". كما دعا القرار وزير الخارجية الأمريكي إلى إدراج روسيا الاتحادية في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتنص الوثيقة على أنه "لا يوجد في هذا القرار ما يمكن تفسيره على أنه يسمح باستخدام القوة العسكرية أو دخول القوات العسكرية الأمريكية في الأعمال القتالية". وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن القرار الجديد "غير ملزم".

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