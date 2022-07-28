حصيلة جديدة ..7 قتلى و14 مفقودا بسيول طهران

العالم - إيران

وأكد مدير جمعية الهلال الأحمر بطهران "شاهين فتحي" في حديث لبعض وسائل الإعلام، أن الامطار فجر اليوم، أدت إلى انزلاق التربة سيما في قرية " امامزاده داود" في منطقة "كن" شمال العاصمة.

وأشار أن 23 فريقا عملياتيا ومجموعتي بحث مزودة بكلاب تعقب الآثار ومعدات وآليات تقوم بإغاثة المصابين وتبحث عن المفقودين.

هذا وعقدت لجنة الأزمات اجتماعا بحضور وزير الداخلية وأمين العاصمة والمحافظ ورئيس جمعية الهلال الأحمر في قرية أمام زاده داود صباح اليوم.

وحدثت السيول في مناطق"إمامزاده داود" و"برديس" و"دماوند" و"شميرانات" و"ملارد" و"باكدشت".

ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، محافظ طهران لتوظيف كافة الإمكانيات الإغاثية من جمعية الهلال الاحمر والبلدية وإدارة الأزمة، لتسريع وتيرة عمليات الإغاثة وإجراء التمهيدات اللازمة لاحتواء حوادث مماثلة سيما في منطقة "إمام زاده داوود".