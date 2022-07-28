الصحة الإيرانية: 42 وفاة و9456 إصابة جديدة بالكورونا

العالم ـ ایران

وفي تقريرها الصادر اليوم، سجلت الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 7 ملايين و368 آلاف و945 شخصا، حيث يرقد 1344 مصاب جديد في المستشفيات ومجموع الوفيات الناجمة عن هذا المرض يبلغ 141 ألفا و837 حالة.

ونوه البيان أيضاً أن إجمالي المتعافين من مرض كورونا في إيران بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و76 ألفا و857 شخصا.

وعن التطعيم العام ضد الوباء، أشارت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، إلى توزيع 153 مليونا و83 ألفا و151 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

وخلال الـ24 ساعة الماضية جرى حقن 103 ألف و652 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في البلاد.