حماس تدعو لشد الرحال لـلأقصى في فجر وجمعة 'القدس عربية إسلامية'

العالم ـ فلسطين

وثمنت "حماس"، في بيان صحفي، نضال الشعب الفلسطيني، وشدّت على أيدي المرابطين، وأشادت بصمودهم ووقوفهم سدّاً منيعاً في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وعزله عن محيطه العربي والإسلامي.

وأكدت الحركة أن "القدس ستبقى قلب العروبة النابض ومهوى أفئدة المسلمين، وأنه لا سيادة فيها إلا لشعبنا الفلسطيني البطل".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 178 مستوطنًا اقتحموا، منذ صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية، ولإحياء رأس السنة الهجرية يوم السبت القادم.