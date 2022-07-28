تتويج ناشئة إيران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

العالم ـ إيران

وحصل منتخب ناشئة إيران على 135 نقطة بحصده ميدالية ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين و 4 مداليات برونزية في هذه البطولة التي انطلقت الإثنين واختتمت الأربعاء.

وحصد الذهب لإيران علي أحمدي ‌وفا في وزن 48 كغم ونال الفضية كل من محمد غلامي في وزن 51 كغم وأهورا بویري في وزن 65 كغم فيما أحرز البرنزوية كل من بیام أحمدي في وزن 45 كغم ورضا آذرشب في وزن 80 كغم وحمید رضا کشتکار في وزن 92 كغم ومحمد جهانغیري في وزن 110 كغم.

وجاء الترتيب الفرقي كالتالي: 1-إيران 135 نقطة 2-جمهورية آذربيجان 130 نقطة 3-جورجيا 121 نقطة 4-تركيا 89 نقطة 5-الهند 78 نقطة 6-أوزبكستان 75 نقطة 7-أرمينيا 64 نقطة 8-أميركا 62 نقطة 9-أوكرانيا 59 نقطة 10-كازاخستان.