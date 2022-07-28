شاهد.. تزايد وتيرة إعتداءات الصهاينة على الفلسطنيين

العالم - غياهب الكيان

تزايدت بشكل كبير عمليات اطلاق النار من جانب شرطة الاحتلال في السنتيين الاخيرتين، على الفلسطينيين وغالبا ما تؤدي الى استشهادهم.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صهيوني بأن اكثر من 60 فلسطينيا، استشهدوا في الستة الاشهر الاخيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

والى جانب جرائم قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تبرز ايضا اعتداءات المستوطنين بحق الشبان الفسطنيين، والتي ترتفع وتيرتها بشكل كبير.

وفي موضوع آخر اصدرت سلطات الاحتلال قرار بمصادرة المزيد من اراضي القرى الفلسطينية، في الجليل المحتل بذريعة بناء محمية طبيعية ما سيؤدي الى هدم بيوت السكان الفلسطنيين وتهجيرهم من اراضيهم.

وفي سياق آخر، الازمة المعيشية في الكيان الصهيوني، حيث ان الغلاء في الاسعار يضرب الكيان، ويهدد معيشة الصهاينة بدأ يفرز أزمة قاسية حيث ترتفع اسعار جميع السلع الاساسية أزمة غلاء المعيشية في الكيان.

وفي سياق مختلف، تبرز مجددا مشكلة العنف المنزلي تجاه النساء في المجتمع الصهيوني، حيث تشير المعطيات الى ارتفاع في حالات العنف بين الازواج ما يدفع الكثير منهم الى الهروب من المنزل من دون ان تلقين مساعدة من سلطات الاحتلال.

هذه الموضوعات وسواها ناقشها البرنامج مع ضيف الحلقة:

المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة