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في خرق جديد للهدنة..تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "سي ادور"

في خرق جديد للهدنة..تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت شركة النفط اليمنية، بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة ديزل في خرق جديد ومستمر للهدنة المعلنة.

العالم-الیمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل “سي ادور”.

وأشار إلى أن التحالف يسعى من خلال ممارساته التعسفية في القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، إلى خلق أزمة في ظل الهدنة .

ولفت إلى أن احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول أممية، يهدف إلى الإمعان في المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وحمل الناطق الرسمي للشركة تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكامل عن أي اختناق تمويني في المشتقات النفطية .

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