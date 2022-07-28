شاهد.. كل فلسطيني مستهدف لدى الكيان الصهيوني

العالم - خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الكيان الصهيوني بعد هزيمته المدوية في معركة سيف القدس، اتخذ استراتيجية الاعتداء واطلاق النار على الفسطينيين وذلك من اجل قمع وتصفية الفلسطنيين في الاراضي المحتلة.

واوضح المتابع للشأن الاسرائيلي، ان مستوى اعتداء المستوطنين، وقوات الإحتلال الاسرائيلي، على الفسطنيين بات على وتيرة واحدة وهي في تزايد؛ لأن سياسية الكيان الصهيوني بشكل عام مبنية على القتل والاعتداء والهمجية.

في موضوع آخر، قال عواضة، إن مصادرة الاراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال في الجليل المحتل، تأتي في إطار وصول الاحتلال الى غايته المشؤمة وهي تهجير الفلسطنيين وسلب اراضيهم، باستخدام انواع الذارئع والاساليب الخبيثة.

وحول الازمة المعيشية في الكيان الصهويني، قال المتابع للشأن الاسرائيلي، إن 70 بالمئة من الصهاينة غيروا فاتورتهم الاستهلاكية حيث اكتفوا بالسع والاحتياجات الاساسية بسبب أزمة غلاء المعيشة التي تعصف بالكيان الصهيوني.

واوضح عواضة، أن خطورة أزمة غلاء المعيشة على الكيان الصهيوني، تكمن في إنها لم تعد محصورة بفئة خاصة بل انشرت على كافة المجتمع الصهيوني، وسيكون لها تداعيات كبيرة على مستوى الجريمة والعنف المنزلي والسرقة وما الى ذلك من جرائم وأزمات.

وبشأن إرتفاع ضحايا العنف تجاه النساء في المجتمع الصهيوني، قال عواضة، إن المراة المعنفة في الكيان الصهيوني امام خيارين اما ان تصمد، وتبقى مواقفة على ما تتعرض له من عنف اما انها تلجأ الى الملاجئ، وذلك بسبب عدم وجود اي محاكمة بحق الازواج الذين يقوم بتعنيف النساء.

وأكد المتابع للشأن الاسرائيلي، أن سبب تعنيف النساء في الكيان الصهيوني، يعود الى التربية المعنفة للمجتمع الصهيوني، والى الازمة المعيشية التي تعصف بالكيان الصهيوني.

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