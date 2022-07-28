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العميد هاشم: تعنت دول العدوان في منع دخول الأجهزة والمعدات الخاصة بنزع الألغام فاقم من معاناة اليمنيين ويتطلب موقفاً واضحا من الأمم المتحدة

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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