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ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن: نطالب جميع الأطراف بأن تكون الهدنة حزمة واحدة وفق بنود الهدنة وبما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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