قناة العالم
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
انطوني هايورد: نشكر لجنة صنعاء العسكرية لما قدموه من إيضاحات للخروق ونأمل أن تكون غرفة العمليات المشتركة خطوة للحد من الخروق
ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن: نطالب جميع الأطراف بأن تكون الهدنة حزمة واحدة وفق بنود الهدنة وبما يضمن التخفيف من المعاناة الإنسانية
العميد هاشم: تعنت دول العدوان في منع دخول الأجهزة والمعدات الخاصة بنزع الألغام فاقم من معاناة اليمنيين ويتطلب موقفاً واضحا من الأمم المتحدة
نائب رئيس اللجنة العسكرية في اليمن العميد حسين هاشم يلتقي المستشار العسكري لممثل الأمم المتحدة ومديرة مكتب ممثل الأمم المتحدة في اليمن
الدفاع الروسية: تدمير 6 مستودعات أوكرانية للذخيرة ومنصة إطلاق لصواريخ "إس-300".
الرئيس الايراني: الجمهورية الاسلامية وبسبب قدراتها لا يخطر على بال احد التعرض لها وشعوب المنطقة تشعر بالفخر والامن اليوم بسبب هذه القدرة.
الخارجية الروسية: لا اتفاق "حتى الآن" حول تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.
الشامي: لا يوجد فرق كبير في المواقف الكورية الجنوبية والاميركية.
الشامي: خطوة كوريا الشمالية هذه امر طبيعي لبلد يواجه تهديدا اميركيا باستمرار.
بيونغ يانغ تستعد لنشر قوات الردع النووي تحسبا لأي مواجهة مع واشنطن.
انطوني هايورد: نشكر لجنة صنعاء العسكرية لما قدموه من إيضاحات للخروق ونأمل أن تكون غرفة العمليات المشتركة خطوة للحد من الخروق
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 28 يوليو 2022
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧
العالم الاسلامي
هاشتاغ: مستعمرة اسرائيلية بالسعودية وتونس ما بعد إلاستفتاء على الدستور
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠
التواصل
تحضيرات في ايران بمناسبة حلول شهر محرم الحرام
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩
مع الحدث
مقترح بوريل للملف النووي والتحذير من الرفض
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨
خاص بالعالم- مراسلون
اقتحام البرلمان العراقي.. الرسائل والتداعيات
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣
خاص بالعالم- مراسلون
بين أميركا وروسيا والصين..نظام عالمي جديد بلون شرقي
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
رئاسة وزراء لبنان تعلن حدادا وطنيا في 4 آب ذكرى انفجار المرفأ
المستشار النمساوي: حظر الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي مستحيل
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-07-2022
الخارجية الإيرانية: استمرار الهمجية الصهيونية لن يغير مصير كيان الاحتلال
حماس تدعو لشد الرحال لـلأقصى في فجر وجمعة 'القدس عربية إسلامية'
اللواء سلامي: توصلنا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية في ظروف الحظر
مقالات و تحليلات
تحقيق دولي يكشف حقائق فشل مشروع نيوم وحدة الفساد فيه
قراءة في مبادرة بوريل حول النووي الايراني.. الى ماذا يلمح؟
نفط اليمن المنهوب.. جرائم مزدوجة بحق اليمنيين
لبنان يخشى مناورات جديدة و"إسرائيل" تظهر استعداداً للـتنازل
"صراع المساعدات" لا يخفت.. الغرب يهيّئ منصّته البديلة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.