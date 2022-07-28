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انطوني هايورد: نشكر لجنة صنعاء العسكرية لما قدموه من إيضاحات للخروق ونأمل أن تكون غرفة العمليات المشتركة خطوة للحد من الخروق

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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