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إيران تبرم بروتوكولي تعاون مع الصين لتعزيز الصادرات الزراعية

إيران تبرم بروتوكولي تعاون مع الصين لتعزيز الصادرات الزراعية
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أبرم وزير الزراعة الإيراني "جواد ساداتي نجاد" ووزير الجمارك الصيني "يو جيان هوا" بروتوكولي تعاون يقضيان بزيادة الصادرات الزراعية من إيران إلى ثاني اكبر اقتصاد بالعالم.

العالم - إيران

وجرت مراسم التوقيع افتراضيا اليوم الخميس بحضور وزير الزراعة الإيراني في مدينة همدان غرب البلاد ووزير الجمارك الصيني في بكين، حيث إن وبموجب البروتوكول الأول يتم تسهيل وصول منتجي ومصدري الحمضيات إلى السوق الصينية البالغة 600 مليون دولار بهذا المجال.

وأوضح الوزير ساداتي نجاد عقب التوقيع، أن البروتوكول الأول يختص بالإلزامات الصحية لتصدير الحمضيات الطازجة من إيران إلى الصين.

وأضاف أن حجم إنتاج الحمضيات في إيران 5.5 مليون طن سنويا ومن المؤمل أن يشكل وصول المصدرين إلى السوق الصينية البالغة 600 مليون دولار في مجال الحمضيات، خطوة إيجابية للمزارعين المحليين.

وأشار الوزير أن البروتوكول الثاني يخص الاشتراطات الصحية في صادرات العسل، حيث يبلغ إنتاج إيران 130 ألف طن سنويا وأن السوق الصينية جاذبة ومنتعشة فيما يخص منتج العسل وأن البروتوكول المبرم يتيح لنا الوصول لهذه السوق.

وبين أن الصادرات الزراعية الإيرانية إلى الصين تبلغ حاليا نحو 500 ألف دولار ومع إبرام البروتوكولين ستشهد زيادة.

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إيران تبرم بروتوكولي تعاون مع الصين لتعزيز الصادرات الزراعية