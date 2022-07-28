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تحدید موعد استبدال راية قبة مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)

تحدید موعد استبدال راية قبة مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة اليوم الخميس، استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم مراسيم استبدال راية قبة مرقد الإمام الحسين (ع)، فيما أشار إلى أن مراسيم تبديل الراية سيكون يوم غد الجمعة.

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، نقل موقع العتبة الرسمي، عن رئيس القسم رسول فضالة قوله، إن "العتبة الحسينية ومن خلال قسم حفظ النظام استكملت جميع الاعمال الخاصة بتنظيم مراسيم استبدال راية قبة مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأوضح ان "مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) سيشهد مراسيم انزال الراية الحمراء ورفع الراية السوداء يوم الجمعة 29 تموز 2022، بعد صلاة العشاء إيذانا ببدء موسم احزان اهل البيت عليهم السلام".

وأشار الى أن "قسم حفظ النظام في هذا العام وضع آلية جديدة وفق رؤية حديثة لتنظيم الزائرين الوافدين للمشاركة بالمراسيم".

وأضاف: "سيتم تنصيب شاشات كبيرة متوزعة على الأماكن القريبة من الصحن الحسيني الشريف لنقل المراسيم".

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