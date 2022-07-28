العفو الدولية تحث مصر على الإفراج عن ناشط والسماح بزيارته

العالم – أفريقيا

وبحسب "أ ب"، ولعشرة أيام تقريبا، لم تتلق أسرة علاء عبد الفتاح أي خبر عنه وقيل لها من مسؤولي السجن إنه يرفض مقابلة أي من أفرادها، حسبما نقلت منظمة العفو الدولية.

وحثت المنظمة ومقرها لندن، السلطات على السماح فورا بوصول قنصلي بريطاني إلى المبرمج البالغ من العمر 40 عاما.

ودخل عبد الفتاح في إضراب عن الطعام منذ نحو 110 ايام احتجاجا على ظروف سجنه، حسبما أعلنت أسرته في وقت سابق.

ومازال الإضراب مستمرا ولم ترد أي أنباء عن حالة عبد الفتاح الطبية.

وكان المتهم قد حكم عليه في ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات في تهم نشر أخبار كاذبة.