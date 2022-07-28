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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: الحكومة إذ تجدد مناشدة كلّ القوى السياسية في البلاد بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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