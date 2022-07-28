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مصطفى الكاظمي: الحكومة تطالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات بروحية الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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