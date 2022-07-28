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عضو في المكتب السياسي لحركة أنصار الله

شاهد.. اميركا مجبرة للتحرك في مسار الهدنة في اليمن

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، إن الهدنة ظلت حبرا على ورق مع استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني.

العالم - خاص بالعالم

وأكد الأسد في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن ممارسات العدوان السعودي على الشعب اليمني واستمرار الحصار يضع الهدنة في مهب الريح.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، على أن واشنطن تنصلت عبر ادواتها من شروط بنود الهدنة من أجل دخول المشتقات النفطية وفك الحصار المفروض على الشعب اليمني.

وأكد الأسد، أن استمرار الهدنة في ظل ما يعانيه الشعب اليمني، من غير المقبول.

واشار عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، إلى أن الامم المتحدة دائما تعطي غطاءا سياسيا لاستمرار العدوان على اليمن، موكدا انه لا توجد لدى العدوان السعودي أي مبرر لوقف الرحلات الجوية من والى اليمن، وبأنها كانت محاولة لاركاع الشعب اليمني وهم فشلوا في ذلك.

وشدد الاسد على أن اميركا مجبرة للتحرك في مسار الهدنة في اليمن، وذلك نتيجة افرازات الحرب في اوكرانيا وتاثيراتها على امدادات الوقود، موكدا أن الولايات المتحدة ليست لديها نوايا صادقة لاحلال السلام في اليمن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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عضو في المكتب السياسي لحركة أنصار الله شاهد.. اميركا مجبرة للتحرك في مسار الهدنة في اليمن

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