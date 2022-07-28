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"بايكار" تمنح أوكرانيا طائرة مسيرة بعد حملة تبرعات بولندية

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

قررت شركة بايكار التركية، الخميس، التبرع لأوكرانيا بمسيرة من طراز"بيرقدار تي بي 2"بعد حملة أطلقتها بولندا لجمع تبرعات لشراء المسيرة وتقديمها لكييف.

العالمأوروبا

وبحسب "الاناضول"، فقد طلبت شركة الصناعات الدفاعية في رسالة بعثتها للصحفي البولندي سلاومير سيراكوفسكي المشرف على حملة التبرعات، أن يقدم المبلغ الذي تم جمعه في الحملة إلى المؤسسات الإغاثية في أوكرانيا.

وأشادت الشركة التركية بالشعب البولندي لدعمه الحملة، معربة عن إعجابها بمشاركة مئات آلاف البولنديين فيها.

وقالت: "سنوفر بيرقدار تي بي 2 للأوكرانيين في إطار حملتكم، وبذلك سيحمون وطنهم بشكل أفضل، وسنشرف على تخصيص التبرعات التي جمعتموها لأغراض تعزز أوكرانيا من قبل الجمعيات الخيرية".

تجدر الإشارة أن بلدان شهدت إطلاق حملات من أجل شراء مسيرات "بيرقدار تي بي 2" وتقديمها لأوكرانيا من أجل دعم جيشها وشعبها، وفي نهاية الحملات تم جمع أموال في أوكرانيا تكفي لشراء 3 مسيرات وفي ليتوانيا تكفي لشراء واحدة.

ومقابل الحملات في أوكرانيا وليتوانيا، قامت بايكار بالتبرع بأربع مسيرات لصالح أوكرانيا وطلبت بتقديم المبالغ المجموعة للشعب الأوكراني، في وقت تتواصل فيه الحملة التي أطلقتها كندا لنفس الغرض.

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"بايكار" تمنح أوكرانيا طائرة مسيرة بعد حملة تبرعات بولندية

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