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شاهد.. ما وراء الحراك الامريكي للهدنة في اليمن؟

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد الإعلامي اليمني اسماعيل المحاقيري أن سبب الحراك الامريكي والتوجه الغربي للهدنة في اليمن هو خشية استهداف وتضرر منشآت النفط السعودية.

العالم - خاص بالعالم

وقال المحاقيري في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إنه من بنود الهدنة كان دخول الوقود وفك الحصار عن الشعب اليمني، وتيسير الرحلات الجوية ولكن لم نشهد اي تغيرا في سلوك العدوان العدوان السعودي على اليمن.

وأضاف، المحاقيري أن هناك حراك امريكي واممي يسبق انتهاء مدة الهدنة لتمديدها واعطاء فرصة للعدوان للاستمرار بعدوانه، مؤكدا أن الاهداف الحقيقة لصنعاء هي وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وأكد المحاقيري، أن الامم المتحدة تكثر من وعودها الفارغة والواهية للشعب اليمني.

واوضح المحاقيري، أن تحالف العدوان السعودي، يسعى الى تمديد الهدنة لانه لا يملك الكثير من الاوراق العسكرية داخل اليمن ونتيجة الخلافات والصراعات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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