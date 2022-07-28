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مجلس القضاء العراقي: رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء يدعوان القوى السياسية إلى إجراء حوار ضمن الإطارين الدستوري والقانوني

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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