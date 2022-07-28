فرنسا تبرر استقبال ماكرون ولي العهد السعودي والترامها بحقوق الإنسان

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وبحسب" أ ف ب"، قالت بورن أثناء وجودها في شرق البلاد إن "الأمر ليس بالطبع وضع مبادئنا جانبا، إنه لا يؤثر في التزامنا بحقوق الإنسان.. سيكون لرئيس الجمهورية فرصة لبحث هذه المسألة مع محمد بن سلمان".

وتابعت بورن التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن الفرنسيين لن يفهموا في سياق نعلم فيه أن روسيا تقطع وتهدد بقطع وإعادة قطع إمدادات الغاز وحيث يوجد توتر حول أسعار الطاقة التي لا نناقشها مع الدول التي هي على وجه التحديد منتجة للطاقة".

وأضافت "هذا بالطبع لا يثير تساؤلات حول التوقعات بشأن احترام حقوق الإنسان".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن إيمانويل ماكرون سيتناول "مسألة حقوق الإنسان" خلال عشاء الخميس مع محمد بن سلمان.

وكانت الدول الغربية أخذت مسافة من محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.