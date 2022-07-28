الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هكذا يحاول الكيان الصهيوني استغلال أزمة لبنان

إعداد وثيقة شاملة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا

كتلة الوفاء للمقاومة: ليس للعدو الصهيوني أن يملي شروطه على لبنان

شاهد..الرئيس السوری يتحدث لإجتماع الأدباء والكتّاب العرب في دمشق

الرئيس الصيني يحذر بايدن من "اللعب بالنار" بشأن تايوان

بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة.. ماذا عن التمديد؟ 