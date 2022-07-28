قناة العالم
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وكالة الأنباء الجزائرية: مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيجيريا والنيجر لإنشاء خط غاز عابر للصحراء بطول 4000 كلم
مصادر محلية في المهره اليمنية: عملية اقتحام منزل الحريزي نفذت عبر أربع مصفحات وستة أطقم عسكرية وسيارة نجدة بالإضافة إلى سيارة مدنية
مصادر محلية في المهره اليمنية: عملية اقتحام منزل الحريزي نفذت عبر أربع مصفحات وستة أطقم عسكرية وسيارة نجدة بالإضافة إلى سيارة مدنية
مراسل العالم: عناصر تابعة للتحالف السعودي الإماراتي تقتحم منزل الشيخ علي سالم الحريزي في منطقة المحيفيف بمحافظة المهرة جنوب شرقي اليمن
ا ف ب: الرئيس الصيني حذر بايدن من "اللعب بالنار" بشأن تايوان
مجلس القضاء العراقي: رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء يدعوان القوى السياسية إلى إجراء حوار ضمن الإطارين الدستوري والقانوني
مجلس القضاء العراقي: رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء يدعوان القوى السياسية إلى إجراء حوار ضمن الإطارين الدستوري والقانوني
مصطفى الكاظمي: الحكومة تطالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات بروحية الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: ندعو الجميع إلى تفهّم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: الحكومة إذ تجدد مناشدة كلّ القوى السياسية في البلاد بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. هكذا يحاول الكيان الصهيوني استغلال أزمة لبنان
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠
خاص بالعالم- مراسلون
بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة.. ماذا عن التمديد؟
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. كل فلسطيني مستهدف لدى الكيان الصهيوني
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣
غياهب الکيان
شاهد.. تزايد وتيرة إعتداءات الصهاينة على الفلسطنيين
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 28 يوليو 2022
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧
العالم الاسلامي
هاشتاغ: مستعمرة اسرائيلية بالسعودية وتونس ما بعد إلاستفتاء على الدستور
الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد.. هكذا يحاول الكيان الصهيوني استغلال أزمة لبنان
إعداد وثيقة شاملة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا
كتلة الوفاء للمقاومة: ليس للعدو الصهيوني أن يملي شروطه على لبنان
شاهد..الرئيس السوری يتحدث لإجتماع الأدباء والكتّاب العرب في دمشق
الرئيس الصيني يحذر بايدن من "اللعب بالنار" بشأن تايوان
بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة.. ماذا عن التمديد؟
مقالات و تحليلات
تحقيق دولي يكشف حقائق فشل مشروع نيوم وحدة الفساد فيه
قراءة في مبادرة بوريل حول النووي الايراني.. الى ماذا يلمح؟
نفط اليمن المنهوب.. جرائم مزدوجة بحق اليمنيين
لبنان يخشى مناورات جديدة و"إسرائيل" تظهر استعداداً للـتنازل
"صراع المساعدات" لا يخفت.. الغرب يهيّئ منصّته البديلة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.