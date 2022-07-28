الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. المشهد السياسي التونسي يشتعل من جديد

الخميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

وسط اتهامات لهيئة الانتخابات بتزوير نتائج الاستفتاء على الدستور يشتعل المشهد السياسي التونسي من جديد.

العالم - مراسلون

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الرئيس قيس سعيد إلى أبطال نتائج الاستفتاء والتبرؤ منها مطالبة اياه بعدم ختم الدستور الجديد، ونشره رسميا لتجنب الدخول في وضع عدم شرعية لاستحالة آداءه اليمين وفق الدستور الجديد حسب تقديرها ومن ثمة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

ومجلس هيئة الانتخابات قرر إعفاء رئيس ديوانها والمشرفين على غرفة العمليات على خلفية الكشف عن أخطاء باحصاء الأصوات قلل رئيس هيئة الانتخابات من شأنها، معتبرا حملة التشكيك في نتائج الاستفتاء مجرد ادعاءات.

فيما طالبت جمعيات رقابية على غرار مرصد شاهد، وجمعية مراقبون بإعادة فرز الأصوات باشراف لجنة مستقلة اعتبر بيان حركة النهضة ان الدستور الجديد قد سقط بفعل ماتم كشفه من أخطاء،
لكن المحللين رجحوا عدم تأثير ذلك على التوازنات الكبرى في البلاد.

تطورات متصاعدة يحتمل ان يشهدها ملف نتائج الاستفتاء في الساعات القادمة.

يطول انتظار التونسيين لخطوة عملية، تحسن وضع البلاد، بينما تختار مكونات المشهد السياسي الذهاب نحو مواجهة سياسية معقدة بلا آفاق حقيقة للحل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

تونس.."الدستوري الحر" يطرح مشروعا "يتصدى" لمسار سعيد

بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور.. ما الخطوات السياسية المرتقبة في تونس؟

بالفيديو.. تطورات المشهد التونسي بعد إعلان نتائج الاقتراع على الدستور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. المشهد السياسي التونسي يشتعل من جديد

شاهد.. لعنة اغتيال خاشقجي تلاحق بن سلمان في فرنسا

اليمن..بيان صادر عن اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة

تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما.. إيران تحذر من المساس بامنها وفرنسا تقايض بن سلمان حقوق الانسان مقابل النفط

الأمم المتحدة ترفض تصريحات كيم جونغ أون حول السلاح النووي

بعد انتزاعه اتفاق يقضي بالإفراج عنه... فصائل فلسطينية تبارك انتصار الأسير ريان وصموده الأسطوري