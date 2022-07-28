أمير عبد اللهيان: نريد التوصل إلى اتفاق جيد وقوي وراسخ

العالم - ايران

واختتم ملتقى المستشارين الثقافيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج اعماله، مساء الخميس، بعقد اجتماع باستضافة وزارة الخارجية ، بحضور وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، في مكتب الدراسات السياسية والدولية لوزارة الخارجية وبحضور مدراء هذه الوزارة.

وأكد الوزير حسين أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع الذي حضره حجة الإسلام والمسلمين ايماني بور، رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ، ومساعديه في هذه الرابطة: ان السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة هي حلقات مترابطة وهي قادرة على تحقيق أهداف النظام في الخارج.

واعتبر وزير الخارجية الايراني التحول الثقافي، وضرورة التنسيق اكثر فاكثر بين مؤسسات جمهورية إيران الإسلامية في الخارج في الشؤون الثقافية ورعاية مقررات دول البعثة بانها ثلاثة مبادئ مهمة للدفع بالأهداف الثقافية في الخارج.

واشار أمير عبد اللهيان إلى الطاقات والقدرات الرفيعة للجالية الإيرانية في الخارج ، وضرورة الاهتمام بالإيرانيين في الخارج ، معتبرا تسهيل الشؤون القنصلية والثقافية والاجتماعية قدر الإمكان ، وتوسيع اللغة الفارسية بانها من خصوصيات العمل المشترك لوزارة الخارجية ورابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية .

ووصف وزير الخارجية تأكيد آية الله رئيسي وتركيز الحكومة الحالية على صياغة قانون شامل للإيرانيين المقيمين بالخارج بأنهما من أهم الإجراءات في هذا المجال.

ولفت أمير عبد اللهيان الى ان الاهتمام الخاص لوزارة الخارجية بالدبلوماسية الاقتصادية في الأشهر العشرة الماضية ، هي مسألة أخرى مهمة للغاية على جدول أعمال جهاز السياسة الخارجية.

واستعرض رئيس السلك الدبلوماسي الايراني آخر التطورات المتعلقة بمحادثات رفع الحظر وأضاف: نحن في السلك الدبلوماسي سنتابع المفاوضات ، لكننا نريد الوصول إلى اتفاق جيد وقوي وراسخ .

ودعا وزير الخارجية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمكانة اللغة الفارسية التي لها إسهام خاص في تكوين هوية الإيرانيين في الخارج من قبل وزارة الخارجية ورابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية.