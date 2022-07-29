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إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً

إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد شؤون عمليات الإغاثة والإنقاذ في منظمة الهلال الأحمر، ارتفاع حصيلة ضحايا السيل في شمال العاصمة الإيرانية طهران إلى ثمانية أشخاص.

العالم – إيران

وتحدث مرتضى مرادي بور مساعد شؤون عمليات الإغاثة والإنقاذ في منظمة الهلال الأحمر، بخصوص آخر تفاصيل جهود الإغاثة لقوات الإنقاذ في شمال طهران وحصيلة ضحايا السيل وقال إن حصيلة ضحايا الحادث ارتفعت إلى ثمانية فيما لايزال هناك 19 مفقودا كما تم نقل 700 شخص إلى مناطق أمنة مشيرا إلى مشاركة 305عنصر في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث.

وكان رئيس هيئة الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أعلن في وقت سابق عن مصرع 12 شخصاً وفقدان 14 شخصا آخر جراء السيول التي اجتاحت في الأيام الأخيرة محافظتي سيستان وبلوشستان وطهران.

وقال مهدي ولي بور في تصريح له يوم الخميس إن 12 شخصاً لقوا حتفهم بسبب السيول في الأيام الأخيرة.

وأضاف: 5 منهم في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران) و 7 في محافظة طهران.

وأشار إلى أن 14 شخصاً هم الان في عداد المفقودين أيضاً بسبب السيول، وقال: تمت إغاثة 3667 شخصاً وإنقاذهم من السيول خلال هذه الفترة.

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إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً

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