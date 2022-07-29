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طهران تحذر كابول من أن عرقلة وصول حصة ايران من مياه هيرمند للبلاد سينعكس سلبا على التعاون في سائر المجالات

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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