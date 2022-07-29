الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن: أسعار البنزين المحلية ستُطابق العالمية في آب

الأردن: أسعار البنزين المحلية ستُطابق العالمية في آب
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال الخبير في شؤون النفط والطاقة، هاشم عقل، إن أسعار المشتقات النفطية العالمية تأثرت بانخفاض أسعار خام برنت خلال الأيام الماضية.

العالم _ الأردن

وأضاف هاشم عقل، أن انخفاض أسعار خام برنت "سيجعل من أسعار البنزين المحلية تُطابق الأسعار العالمية في شهر آب المقبل، لكن أسعار الديزل والكاز محليًّا ستبقى أقل من الأسعار العالمية بنحو 280 فلسًا”.

وتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات محليًّا مطلع آب بمقدار 35 فلسًا/لتر على مواد البنزين 90 والديزل والكاز، وبمقدار 40 فلسًا/لتر على مادة البنزين 95.

وبناء عليه، أشار عقل إلى أن ارتفاع سعر مادة البنزين 90 بمقدار 35 فلسًا/لتر، وبنسبة 3%، وصولا إلى السعر الجديد وهو 990 فلسًا/لتر، يجعل سعر مادة البنزين 90 محليًّا يُطابق سعره العالمي.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر مادة البنزين 95 بمقدار 40 فلسًا/لتر، وبنسبة 3%، وصولا إلى السعر الجديد وهو 1280 فلسًا/لتر، يجعل سعر مادة البنزين 95 محليًّا يُطابق سعره العالمي.

في المقابل، بين عقل أن ارتفاع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسًا/لتر، وبنسبة 5%، وصولا إلى السعر الجديد وهو 755 فلسًا/لتر، يبقي سعر مادتي الديزل والكاز أقل من الأسعار العالمية بنحو 280 فلسًا.

ونوه بالإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، علما بأن أسطوانة الغاز ما تزال مدعومة بنحو 4 دنانير.

روابط ذات صلة

الاردن يسحب 300 ألف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

ملك الاردن: لا نبحث “الناتو العربي” راهناً

ملك الاردن يشارك في قمة جدة غدا السبت

الاردن يؤكد انه لا يوجد اي حديث حول اي حلف يشبه الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خبير اقتصادي يرجح رفع المركزي المصري الفائدة

قمة رباعية لوزراء زراعة عرب في بيروت لبحث تطوير التبادل وتذليل العقبات

مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر فقط

السعودية عن قرار فتح أجوائها أمام “جميع الرحلات”: موقفنا من فلسطين لن يتغير

الأردن: أسعار البنزين المحلية ستُطابق العالمية في آب

ألمانيا قد تفقد دور القيادة في الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الطاقة