الأردن: أسعار البنزين المحلية ستُطابق العالمية في آب

العالم _ الأردن

وأضاف هاشم عقل، أن انخفاض أسعار خام برنت "سيجعل من أسعار البنزين المحلية تُطابق الأسعار العالمية في شهر آب المقبل، لكن أسعار الديزل والكاز محليًّا ستبقى أقل من الأسعار العالمية بنحو 280 فلسًا”.

وتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات محليًّا مطلع آب بمقدار 35 فلسًا/لتر على مواد البنزين 90 والديزل والكاز، وبمقدار 40 فلسًا/لتر على مادة البنزين 95.

وبناء عليه، أشار عقل إلى أن ارتفاع سعر مادة البنزين 90 بمقدار 35 فلسًا/لتر، وبنسبة 3%، وصولا إلى السعر الجديد وهو 990 فلسًا/لتر، يجعل سعر مادة البنزين 90 محليًّا يُطابق سعره العالمي.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر مادة البنزين 95 بمقدار 40 فلسًا/لتر، وبنسبة 3%، وصولا إلى السعر الجديد وهو 1280 فلسًا/لتر، يجعل سعر مادة البنزين 95 محليًّا يُطابق سعره العالمي.

في المقابل، بين عقل أن ارتفاع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسًا/لتر، وبنسبة 5%، وصولا إلى السعر الجديد وهو 755 فلسًا/لتر، يبقي سعر مادتي الديزل والكاز أقل من الأسعار العالمية بنحو 280 فلسًا.

ونوه بالإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، علما بأن أسطوانة الغاز ما تزال مدعومة بنحو 4 دنانير.