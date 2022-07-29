الأردن تأثرت بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية

العالم _ الأردن

وفي تصريحات الخميس، أوضح أنه ورغم الأجواء الحارة في بعض الأحيان إلا أن طبيعة فصل الصيف تفرض حدوث موجات حارة ودرجات حرارة مرتفعة.



وأكد بدء تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية عبر الأراضي السعودية، حيث ارتفعت درجات الحرارة اليوم بشكل واضح، وبلغت العظمى بين 36-37 درجة مئوية في العاصمة عمان، وتجاوزت 40 درجة مئوية في مناطق الأغوار والعقبة والبحر الميت، وهي أعلى من معدلاتها نسبة إلى هذا الوقت من العام.



وتوقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة أيام الجمعة والسبت والأحد، وبعد ذلك سيحدث تراجع مؤقت لتعاود الكتلة تأثيرها على الأردن بعد منتصف الأسبوع القادم.



وأشار إلى أنه لن تسجل درجات حرارة استثنائية خلال الكتلة الهوائية الحارة الحالية، حيث ستبقى في معدلات بين 37و38 درجة مئوية، وهي درجات من الطبيعي تسجيلها خلال الصيف.



وذكر أنه وخلال فصول الصيف الماضية وصلت درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى 40 درجة مئوية، بعكس الفصل الحالي الذي لم تصل فيه درجات الحرارة حتى هذا التاريخ إلى ذلك الرقم.