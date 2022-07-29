محسن نذيري.. مندوب إيران الجديد لدى الأمم المتحدة

العالم – إيران

وتم تعيين نذيري في المنصب بمرسوم من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بناء على اقتراح وزير الخارجية، حسين أميرعبداللهيان.

وقبيل توجهه إلى محل مهمته الجديدة، إلتقى محسن نذيري أصل، بالوزير أميرعبداللهيان مقدما له خطة عمله خلال فترة المهمة وتلقى توجيهات الوزير في هذا الصدد.

ويمتلك نذيري درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وكان تولى مهام سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في وقت سابق، كما له تاريخ في حضور العديد من بعثات الجمهورية الإسلامية على مستوى المنظمات الدولية.