الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين في بلدة المغير بالضفة الغربية

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة تونسية تطعن في نتائج الاستفتاء على الدستور

الاحتلال يبعد 4 مقدسيين عن الأقصى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 29-07-2022

محسن نذيري.. مندوب إيران الجديد لدى الأمم المتحدة

الأردن تأثرت بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية

الفجر العظيم في نابلس.. مشاركة بالآلاف وهتافات للشهداء