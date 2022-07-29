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جماعة الإخوان في مصر: لن نخوض صراعات جديدة على السلطة

الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت جماعة الاخوان المسلمين في مصر، انها لن تخوض صراعا جديدا على السلطة، رغم انها لاتزال تحظى بتأييد واسع، وذلك بعد تسع سنوات من الاطاحة بها من الحكم وما تلاها من اوقات هي الاقسى. 

العالم - خاص بالعالم

وقال القائم بأعمال جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر إبراهيم منير: "نرفض الصراع على الحكم، حتى لو الصراع بين الاحزاب في الانتخابات السياسية وغيرها التي تديرها الدولة، هذه مرضوة عندنا تماما".

استبعاد منير التنافس على السلطة، لم يمنعه من اعتبار الحوار السياسي، الذي من المتوقع ان يبدا خلال اسابيع بين الحكومة وجماعات مختارة، بانه مبادرة غير جادة.

وأكد القائم بأعمال جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر إبراهيم منير: "الحوار مطلوب صحيح انما لابد ان يشمل الجميع، أن تستيعد جماعة إخوان المسلمين أو غيرها من الحوار، أعتقد انه لن يؤدي الى الصورة المطلوبة".

حوار سياسي بخطوات محسوبة، يُقدم على أنه خطوة تبشّر بمرحلة جديدة من حكم السيسي.

وقال عمرو حمزاوي وهو نائب ليبرالي سابق "مسألة اننا نجلس مع بعض على طاولة حوار واحدة، ونعبر عن آراء مختلفة، دون التشكيك بوطنية أحد أو تخوينه، أو التشكيك بدوافعه، ونتعلم كيف نختلف داخل الإطار الوطني المصري من غير تشكيك، ستكون مسألة مهمة جدأ، لذا آلية الحوار ممكن أن تفيدنا على هذا النحو".

بينما ترى شخصيات معارِضة أن سرعة الإفراج عن السجناء ونطاقه، اختبار محوري يكشف آفاق الحوار وفرص تخفيف ما تصفه بأنه أشد قمع سياسي منذ عقود.

وقال صحفي وعضو حزب الدستور: نحن نرى كحركة مدنية وكحزب دستور أن خروج جميع السجناء الغير محكومين بقضايا عنف، هو من يسهل امكانية نجاح الحوار الوطني، ويصبح ليدنا شعور كمواطنين مصريين ان فتح النظام السياسي وفتح المجال العام، واعتقد انها بشرة خير إن شاء الله".

ورغم قلة من تم الافراج عنهم، الا ان منظمات حقوقية اعتبرت ان المكسب الوحيد من ذلك هو اعتراف الحكومة اخيرا بوجود مشكلة حول قضية السجناء السياسيين ويجب التعامل معها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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