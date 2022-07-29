إصابات بقمع الاحتلال تظاهرة ضد الاستيطان في رام الله

العالم - فلسطين



وأفاد شهود عيان للمركز الفلسطيني للاعلام، أن مواجهات شديدة اندلعت بين عشرات المواطنين المشاركين في وقفة احتجاجية وقوات الاحتلال في قرية المغير قرب رام الله، بعدما قمعت الأخيرة الوقفة المناهضة للاستيطان.



وأظهر مقاطع فيديو مصورة تابعها مراسلنا، مجموعة من المستوطنين تعتدي على المواطنين المشاركين في الوقفة بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت النار وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات.



ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية، قبل أن تقدم قوات الاحتلال على قمعهم بالرصاص وقنابل الغاز.



وتقع قرية المغيّر في الشمال الشرقي أقصى حدود مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وهي محاصرة من جميع جهاتها بمستوطنتَي «شيفوت راحيل» و«عدي عاد»، ومعسكر قوات الاحتلال «مفيو شيلو»، إلى جانب الشارع الاستيطاني رقم (90)، الذي شق وسط القرية، وعزل أراضي المواطنين الزراعية عن منازلهم.



وأقدم المستوطنون مؤخرًا على الاستيلاء على عدد من التلال في المنطقة لإقامة بؤر استيطانية جديدة.