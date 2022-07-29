شاهد.. اوكرانيا تعلن استعداها لتصدير الحبوب إلى العالم

العالم - خاص بالعالم

وأعلن "أوليكسندر كوبراكوف" عن اكتمال بلاده الاستعدادات لتصدير الحبوب إلى العالم ليكون التصدير عبر موانئ تشورنومورسك وأوديسا، ويوجني ألا انها تنتظر التصاريح اللازمة من الهيئة المشتركة في تركيا لإطلاق السفن خلال هذا الأسبوع، يأتي ذلك بعد نجاح الوساطة التركية والأممية في إقناع روسيا وأوكرانيا بالتوقيع على استئناف تصدير الحبوب عبر موانئ أوكرانيا.

فيما اشار الوزير الاوكراني الى تحديد الممرات الآمنة لمغادرة السفن الاوكرانية كشف عن رسو سفن محملة بالحبوب قبل الحرب تستعد للانطلاق.

الى ذلك أعربت السفيرة الأمريكية في كييف عن أملها بأن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها بالحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا.

اما ممثل الاتحاد الأوروبي في كييف أعلن عن الحاجة إلى تصدير أكثر من خمسة ملايين طن شهريا من الحبوب عبر موانئ اوديسا. بينما الأهم حسب سفيرة تركيا في كييف، هو التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع في اسطنبول من أجل مصلحة العالم كله.

وكانت مسألة تفتيش السفن من أكثر النقاط الشائكة في الاتفاق حيث اصرت اوكرانيا على رفضها لتفتيش سفنها من قبل القوات الروسية للتاكد من خلوها من اي شحنات اسلحة، كما زرع الألغام في مناطق محيطة بالمرافئ الأوكرانية الرئيسية المطلة على البحر الأسود شكل نقطة خلاف اخرى قبل توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقا في تركيا وبرعاية الأمم المتحدة، يسمح لكييف باستئناف تصدير الحبوب من موانئها في البحر الأسود، تفاديا لخطر مجاعة تهدد عدداً كبيراً من دول العالم.