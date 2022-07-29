الإطار التنسيقي يبدأ مشاوراته السياسية ويؤكد تمسكه بالسوداني

العالم - خاص بالعالم

الاطار التنسيقي قال ان الفريق التفاوضي سيشرع في حواراته مع الاطراف السياسية بهدف الوصول الى تفاهمات داخلية.

وذكر انه منذ اشهر والاطار الشيعي يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي اريد لها ان تذهب باتجاهات مجهولة بعيدا عن رغبة الشعب واصوات الناخبين.

فيما جدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية الوصول الى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.

خطوة الاطار التنسيقي تأتي في الوقت الذي يعتزم فيه التيار الصدري التهيئة للإنطلاق في مظاهرات السبت في حال عقد البرلمان العراقي جلسة مقررة يوم غد السبت للتصويت على انتخاب الرئيس العراقي الجديد..

مدير مكتب التيار في بغداد إبراهيم الجابري، كتب في منشور على فيسبوك ان الشعب يقول أليس السبت بقريب. تبعه منشور اخر للقيادي في التيار حازم الاعرجي قال فيه السبت جاهزون.

وسبق ذلك تحذيرات عبر الانترنت لحسابات مقربة من الصدر تلمح الى ان الاخير لن يتدخل مرة أخرى لفض اي تظاهرة قد يخرج بها جمهوره.

ياتي هذا فيما استعدت أجهزة الأمن لدعوات التظاهر المقررة، بالتزامن مع جلسة محتملة للبرلمان، بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين وانتشار امني مكثف حول تلك المنطقة لمنع تكرار مشهد الثلاثاء حيث جرى اقتحامها والدخول إلى مجلس النواب احتجاجا على ترشيح السوداني قبل الانسحاب منها بدعوة من الصدر.

اشهار سلاح الشارع وتمسك الطرف الاخر بموقفه يفتح الباب على احتمالات تصعيد إضافي تخدم اجندات خارجية كما يطرح سيناريوهات عدة قد تجر البلاد الى الفتنة والفوضى في بلد بات بحاجة الى التهدئة اكثر من أي وقت مضى.

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